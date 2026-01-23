Запуск первой партии российских низкоорбитальных спутников для широкополосного доступа в интернет отложен. Речь идет о 16 аппаратах проекта «Рассвет», которые компания «Бюро 1440» планировала вывести на орбиту до конца прошлого года, сообщает «Коммерсант».

Ранее, в сентябре, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявлял, что к концу 2025 года начнется развертывание первых 300 спутников будущей группировки. Проект позиционируется как отечественный аналог системы Starlink и должен обеспечить интернет-связь на всей территории страны, включая труднодоступные регионы.

По данным двух источников издания на космическом рынке, перенос запуска на 2026 год может быть связан с тем, что необходимое число спутников еще не готово. В самой компании эту информацию напрямую не подтверждают. В «Бюро 1440» заявили, что работы ведутся в рамках утвержденных сроков, а детали реализации проекта будут раскрываться по мере прохождения этапов. Конкретные даты запусков и иные чувствительные сведения компания раскрывать не планирует.

При этом ранее, в декабре, заместитель министра цифрового развития Дмитрий Угнивенко сообщал, что в 2025 году «Бюро 1440» уже произвело все 16 спутников, необходимых для первого запуска.

Финансирование проекта осуществляется в рамках национального проекта «Экономика данных». Из федерального бюджета на его реализацию выделено 102,8 млрд рублей. Дополнительно «Бюро 1440» планирует инвестировать около 329 млрд рублей собственных средств до 2030 года.