В Азербайджане зафиксирован рост заболеваемости гриппом. Об этом сообщил председатель правления Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

По его словам, штамм вируса гриппа постоянно мутирует, поэтому с конца сентября TƏBİB совместно с Министерством здравоохранения ведёт активную кампанию по вакцинации населения. В настоящее время отмечается рост обращений в службу скорой помощи с симптомами гриппа, пациенты проходят симптоматическое лечение.

Как подчеркнул Вугар Гурбанов, на данный момент серьёзных осложнений у заболевших не зафиксировано. В основном стационарное лечение продолжают получать дети, тогда как взрослые крайне редко нуждаются в госпитализации.