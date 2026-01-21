Приглашение Азербайджана присоединиться к Совету мира в качестве государства-учредителя стало показателем изменения расстановки сил в международной дипломатии вокруг инициатив в сфере безопасности и урегулирования конфликтов. Предложение американской стороны отражает не только развитие партнёрства между Баку и Вашингтоном, основанного на принципах взаимного уважения и прагматизма, но и признание роли Азербайджана как активного участника процессов по обеспечению мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях.

За последние годы Баку последовательно наращивал своё присутствие в миротворческой и посреднической повестке — от участия в международных миссиях до выдвижения собственных инициатив. Особое внимание международных партнёров привлёк опыт Азербайджана в постконфликтном урегулировании на Южном Кавказе, а также активная позиция руководства страны по вопросам безопасности. В этом контексте приглашение в Совет мира выглядит логичным продолжением внешнеполитического курса, ориентированного на усиление международного авторитета и институционального участия в новых форматах глобального управления.

В связи с реакцией Азербайджана на предложение принять участие в инициативе американской стороны Minval Politika поговорил с экспертами, чтобы узнать, какие обязательства налагаются на членов органа, по каким критериям отбираются его участники, а также некоторые другие детали.

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков считает, что Азербайджан позитивно откликнулся на предложение инициатора данного формата с учетом той роли, которую сыграл Дональд Трамп в оформлении азербайджано-армянской нормализации.

«Одно то, что в присутствии американского лидера была принята соответствующая декларация, закрепляющая установившийся мир между Азербайджаном и Арменией, и состоялось парафирование текста мирного договора между сторонами, предполагало, что Азербайджан и Армения позитивно отреагируют на предложение президента США участвовать в Совете мира», — отметил он.

Говоря об обязательствах Азербайджана и других членов международного органа, парламентарий указал на их отсутствие на данном этапе.

«Обязательств пока никаких нет, кроме того, как следовать за Штатами», — подчеркнул он.

Также политолог прокомментировал сообщения о миллиардном взносе: «Говорится, что три года каких-либо взносов не ожидается, а дальше чуть ли не по миллиарду за постоянное место в совете предусмотрено. Здесь важно то, что Азербайджан там будет присутствовать на высоком уровне. Как орган будет развиваться, какое участие в нем накладывает обязательства на государства-участников, будет видно. Кроме того, понятно, что не бывает обязательств без выгоды, а вот какие выгоды от участия в этом формате ждут его членов, увидим».

«Дальше видно будет, станет ли структура развиваться, закрепляться. Пока эти вопросы остаются открытыми», — добавил политолог.

Кроме того, Мусабеков высказался относительно утверждений о замене ООН Советом мира: «Есть мнение, что это станет альтернативой ООН, но не думаю, потому что заранее оговорено, что постоянное председательство в совете закрепляется не просто за США, а за Трампом. Подобный характер отношений редко встречается в рамках международных организаций. Постоянное председательство бывает только в частных фондах, а в международных организациях все же предполагается какая-то ротация».

Эксперт считает, что Совет мира — это клуб друзей и стран, которые готовы следовать за Штатами.

«Нет никаких критериев отбора участников, поскольку Трамп сам решает, кому отослать приглашение, а кому-нет. И разглядеть какую-то систему в этом пока сложно», — сказал депутат.

Глава Центра исследований Южного Кавказа, политолог Фархад Мамедов указал, что на данный момент неясны параметры и условия Совета мира.

«Некоторые эксперты говорят о том, что это новая система взаимоотношений США со всем остальным миром, то есть своеобразный Саммит демократии Байдена. Каждый президент США такими инициативами делил мир, выводя вперед критерии, по которым разделял всех на партнеров и всех остальных. Вот у Трампа, как я понимаю, именно такая затея возникла с Советом мира», — отметил эксперт.

Политолог обратил внимание, что ни одна страна не обнародовала текст данного приглашения, «чтобы были понятны цели, задачи и параметры участия в этой инициативе».

«Понимается, что это выйдет за рамки урегулирования в секторе Газа, поэтому многие страны изучают данный документ, чтобы понять, что нужно сделать, чтобы попасть в этот список», — сказал Мамедов.

Говоря о взносе в размере миллиарда долларов, он сказал, что в случае, если в будущем инициатива перерастет в институционализированную форму взаимодействия с США, то, конечно, какие-то вложения потребуются.

«Но даже по ситуации в Газе мы увидели, что США нужно было получать резолюцию Совета безопасности ООН, то есть в той или иной степени пока еще даже при этом кризисе сохраняется площадка, через которую нужно что-то формировать», — отметил собеседник.

Также Мамедов поделился своим мнением по поводу утверждений о том, что Совет мира может стать альтернативой ООН: «По всей видимости, цель Совета мира состоит в том, чтобы заменить институты и механизмы ООН в отдельно взятом регионе. ООН не может справиться с урегулированием в Газе, а президент США создает такой механизм, который никак не сходится с ООН. Если у него это получится, то, конечно, можно развить эту идею и институционализировать эту структуру. Все на уровне затеи, как и другие такие же, исходившие от других президентов США, а Совет мира – затея Трампа».