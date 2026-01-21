Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Азербайджан за отправленную гуманитарную помощь на фоне масштабных проблем с энергетикой из-за российских обстрелов.

Сибига отметил, что Азербайджан отправил энергетическое оборудование (12 низковольтных панелей, 11 генераторов, 5 трансформаторов и 27 тысяч метров кабеля) для восстановления электроснабжения в регионах, пострадавших от российских атак.

«Мы благодарны партнерам за поддержку, которая согревает в прямом и переносном смысле. Это поддержка, которая доказывает, что мы не одни. А значит, мы победим российский террор», – подчеркнул глава МИД Украины.