Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на приглашение президента США Дональда Трампа войти в новый Совет мира, деятельность которого будет сосредоточена на урегулировании конфликта в секторе Газа, а в перспективе — и других международных кризисов, сообщает Times of Israel со ссылкой на пресс-службу израильского премьера.

Совет мира — это инициатива Трампа, призванная решать глобальные конфликты, начиная с Газы. Возглавлять его пожизненно будет сам Трамп.

Ранее участие в Совете подтвердили Азербайджан, Аргентина, Беларусь, Венгрия, Вьетнам, Казахстан, Марокко и ОАЭ.

В то же время европейские дипломаты высказывали опасения, что создание Совета может быть попыткой Трампа создать альтернативу ООН для урегулирования мировых конфликтов.