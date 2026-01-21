Российских школьников планируют обучать сборке и управлению беспилотниками на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР).

Кабинет министров утвердил перечень средств обучения для школьных кабинетов ОБЗР. В него вошло почти 90 наименований — от макетов оружия и медицинских средств до солдатского снаряжения и приборов ночного видения.

В основной список оборудования включены массогабаритные макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, магазин АК-74 с учебными патронами, а также муляжи ручных гранат РГД и Ф-1 без запалов и макеты гранат РГН и РГО.