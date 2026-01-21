Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет видеть своего главного советника Лилит Макунц на посту спикера парламента после июньских выборов, сообщает газета «Грапарак».

По информации издания, голосование планируется провести в два этапа. На первом делегатам предложат выбрать 50 кандидатов без определения их конкретных мест в списке. Распределение позиций должно состояться на втором этапе.

Как утверждает «Грапарак», именно на этой стадии Пашинян рассчитывает обеспечить Макунц высокое место в предвыборном списке, что повысит ее шансы на избрание.