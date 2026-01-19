Президент США Дональд Трамп проведет закрытую встречу с мировыми лидерами бизнеса на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в деловых кругах.

Ожидается, что визит Трампа состоится в среду, 21 января. В тот же день он планирует выступить со специальной речью на форуме, после чего пройдет прием с участием генеральных директоров компаний финансового сектора, криптоиндустрии и консалтинга.

По данным агентства, приглашения на встречу были разосланы из Белого дома. При этом повестка встречи и список участников не раскрываются.