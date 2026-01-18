Белый дом пригрозил телеканалу CBS судебным иском в случае, если 13-минутное интервью с президентом США Дональдом Трампом не выйдет в эфир полностью. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на запись разговора пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт с ведущим канала CBS Тони Докупилом.

По данным издания, после записи интервью для программы «CBS Evening News» Левитт подошла к журналисту и его коллегам, чтобы передать сообщение от президента США.

«Он сказал: “Убедитесь, что вы, ребята, не обрезали пленку, убедитесь, что интервью выйдет полностью”», — передала слова Дональда Трампа Кэролайн Левитт.

Она также отметила, что президент США пообещал подать в суд на телеканал, если его требование не будет выполнено.

Тони Докупил, в свою очередь, подчеркнул, что он и его команда изначально планировали опубликовать интервью полностью.