Экстренное заседание послов стран Евросоюза (ЕС) назначено на 18 января после заявления президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство со ссылкой на дипломатов ЕС сообщает, что послов Евросоюза созвали на экстренное совещание в Брюсселе в воскресенье для обсуждения ситуации вокруг Гренландии и новых угроз Трампа ввести пошлины.

До этого Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.