Председатель Национальной ассоциации поселковых муниципалитетов (НАПМА) Азербайджана Гумбет Гусейнов заявил, что введение платы за места на кладбищах является нецелесообразным.

По его словам, ранее муниципалитеты воспринимались как «организации, продающие землю». «После передачи кладбищ на баланс муниципалитетов в 2018 году существует риск формирования нового негативного имиджа — как структур, «продающих места на кладбище», — добавил он.

Гусейнов подчеркнул, что в некоторых регионах, например в Бинагадинском, стоимость места на кладбище достигает 61 маната, однако такие суммы, по его словам, должны определяться оценочными комиссиями. Он призвал предоставлять земельные участки для захоронений гражданам бесплатно, чтобы сохранить доверие общества и избежать критики муниципалитетов в будущем.