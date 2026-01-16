Египет нарастил военное присутствие в Сомали на фоне признания Израилем Сомалиленда, опасаясь усиления израильского влияния в стратегически важном регионе Африканского Рога. Об этом сообщает эмиратская газета The National со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, Каир перебросил в Сомали контингент численностью около 10 тысяч военнослужащих, рассматривая происходящее как ответ на растущие геополитические риски. В египетском руководстве Африканский Рог считают зоной жизненно важных интересов национальной безопасности.

Особую тревогу у Каира вызывает возможность того, что Израиль, укрепившись в Сомалиленде, будет развивать сотрудничество с Эфиопией. С этой страной Египет на протяжении многих лет находится в сложном споре из-за распределения водных ресурсов Нила.

Один из источников издания отметил, что в случае закрепления Израиля в Сомалиленде следующим шагом может стать попытка ослабления или смены правительства Сомали, а также создание условий для выхода не имеющей выхода к морю Эфиопии к Красному морю.