Казахстан в 2025 году направил по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан 1,3 млн тонн нефти. Об этом сообщили в пресс-службе национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз».

«По итогам 2025 года объем транспортировки казахстанской нефти из порта Актау по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан достиг 1,3 млн тонн. В 2026 году планируется увеличить поставки до 1,6 млн тонн», — отметили в компании.

В «КазМунайГазе» подчеркнули, что данный маршрут остается одним из ключевых альтернативных направлений экспорта казахстанской нефти на мировые рынки.