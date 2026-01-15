Временный лидер Венесуэлы Делси Родригес провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом она сообщила в телеграм-канале. По её словам, беседа была «долгой, продуктивной и вежливой», стороны обсудили двустороннее сотрудничество и нерешённые вопросы в отношениях между странами.

Позже в своей соцсети TruthSocial Трамп сообщил об «очень хорошем телефонном разговоре» с Родригес. «Мы делаем огромные успехи, помогая Венесуэле стабилизироваться и восстанавливаться. Обсуждались многие темы, включая нефть, минералы, торговлю и, конечно, национальную безопасность. Это партнерство между Соединенными Штатами Америки и Венесуэлой будет потрясающим ДЛЯ ВСЕХ. Скоро Венесуэла снова станет великой и процветающей, возможно, даже больше, чем когда-либо прежде!» — подчеркнул президент США.