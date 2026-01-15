США, Дания и Гренландия договорились создать совместную рабочую группу для урегулирования существующих разногласий, пишет Financial Times.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что у Копенгагена и Гренландии есть принципиальные ограничения, на которые они не готовы идти. При этом, по его словам, стороны рассматривают возможность расширения американского военного присутствия на острове, включая открытие дополнительных баз.

Ожидается, что рабочая группа высокого уровня соберется впервые в ближайшие несколько недель. Ее задачей станет поиск компромиссных решений, которые устроят все стороны.

Расмуссен отметил, что, несмотря на отсутствие согласия по ряду ключевых вопросов, стороны сочли полезным начать прямой диалог на высоком уровне и выразил удовлетворение тем, что процесс обсуждений удалось запустить.