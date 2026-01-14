16 января под эгидой Бакинской инициативной группы в Азербайджане пройдет первая в стране международная конференция на тему репрессивной политики правительства Индии в отношении этнических меньшинств – «Расизм и насилие против сикхов и других национальных меньшинств в Индии: текущие реалии».

В мероприятии примут участие министр по правам человека и меньшинствам индийского штата Пенджаб Рамеш Сингх Арора, представители сикхской общины из Канады, Великобритании и США, руководители аналитических центров, ученые из зарубежных университетов, а также лица, ставшие непосредственными жертвами репрессивной и дискриминационной политики Индии.

На конференции будут обсуждаться систематические нарушения прав сикхов и других этнических меньшинств, расовая дискриминация и насилие, а также грубое нарушение Индией своих международных обязательств по Пакту ООН о гражданских и политических правах, Конвенции по борьбе с расизмом и Конвенции против пыток. Планируется рассмотреть механизмы международного мониторинга, включая работу специальных докладчиков ООН и возможности привлечения к ответственности за внесудебные казни.

Особое внимание уделят роли международных и местных НПО и академических кругов, влиянию их отчетов и юридических заключений на принятие решений международными организациями.

Участники конференции требуют признания анти-сикхских погромов 1984 года геноцидом, создания независимой комиссии, привлечения виновных к ответственности, расследования судьбы тысяч пропавших в Пенджабе, освобождения политических заключенных и предоставления им соответствующего статуса, расширения автономии Пенджаба и прекращения транснациональных репрессий против сикхских активистов за рубежом, официального извинения правительства Индии и компенсаций пострадавшим.