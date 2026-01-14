В последние дни посредством создания различных фишинговых поддельных доменов через социальные сети и мессенджеры среди населения распространяется дезинформация о якобы предоставляемой государством адресной социальной помощи.

Как сообщает Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, злоумышленники, в частности, используют название портала myGov, принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта и подведомственному ему Агентству инноваций и цифрового развития, создавая фальшивые сайты с целью завладения персональными данными граждан. Через такие сайты предпринимаются попытки получить удостоверяющие личность данные, данные пользовательских аккаунтов и важную информацию, включая данные банковских карт.

Центр по борьбе с компьютерными инцидентами выявил несколько подобных поддельных доменов и совместно с соответствующими структурами обеспечил их блокировку на территории страны. Одновременно информация об этих доменах была опубликована для общественности через платформу Blacklist.gov.az, предназначенную для защиты граждан от фальшивых доменов.

Государственная служба рекомендует гражданам сообщать о выявленных поддельных доменах через платформу Blacklist.gov.az, использовать соответствующее расширение платформы в браузерах для защиты от фишинговых сайтов, а также проявлять повышенную осторожность при переходе по подозрительным ссылкам и сайтам.