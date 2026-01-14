В Азербайджане арестован мужчина, создававший поддельные профили в социальных сетях, имитируя аккаунты различных лиц, и отправлял их друзьям ложные сообщения якобы от имени банков, осуществляя многочисленные онлайн-мошенничества.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе оперативно-технических мероприятий Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД был задержан неоднократно судимый 23-летний Заур Теймурханов, подозреваемый в совершении указанных незаконных действий.

Расследование показало, что Теймурханов получал фотографии пользователей социальных сетей и создавал на их имена похожие поддельные аккаунты. Затем он писал пользователям из списка друзей этих аккаунтов, сообщая якобы о «проводящихся банковских акциях, возможности выиграть крупный денежный приз и о том, что времени до окончания акции осталось мало», чтобы получить данные их банковских карт.

Жертвы, передавшие информацию и полученные на телефоны «OTP»-коды безопасности, лишались средств на счетах, которые затем Теймурханов присваивал. Для сокрытия личности похищенные средства он переводил в иностранные онлайн-магазины и электронные платформы. В ходе расследования установлено, что Теймурханов причинил материальный ущерб около 150 гражданам.

По данному факту возбуждено уголовное дело, Теймурханов привлечен к следствию и по решению суда ему избрана мера пресечения в виде ареста.