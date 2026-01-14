Дания оказала поддержку США при захвате танкера Marinera, который следовал под российским флагом в Северной Атлантике. Об этом сообщает Newsmax со ссылкой на американских и датских чиновников.

В материале отмечается, что поддержка была оказана даже на фоне усиленного давления администрации президента США Дональда Трампа на Данию по вопросу контроля над Гренландией — территорией, находящейся под управлением Дании на протяжении сотен лет и являющейся союзником США по НАТО.

Американский чиновник подчеркнул, что помощь со стороны союзников является «типичной» и имеет «решающее значение для успеха США». При этом источники издания не раскрыли, в чем именно заключалась поддержка Дании в ходе операции.