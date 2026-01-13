В рамках уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности Азербайджана в отношении бывшего заместителя руководителя Инвестиционного департамента SOCAR Аднана Ахмедзаде, продлен срок избранной меры пресечения в виде ареста.

Соответствующее представление было рассмотрено в Сабаильском районном суде, уточняет АПА. Суд удовлетворил ходатайство и продлил меру пресечения в отношении Аднана Ахмедзаде.

Отметим, что Ахмедзаде был задержан в сентябре прошлого года в результате операции СГБ. Он обвиняется в диверсиях против экономической безопасности и присвоении в особо крупном размере.