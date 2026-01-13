Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров встретился с послом США Лесли Вигери. Ключевой темой переговоров стали дополнительные требования, введенные США при оформлении виз категории B-1/B-2 для граждан Кыргызстана, сообщает МИД.

«Кыргызская сторона довела до сведения американской стороны озабоченность в связи с введением новых требований, подчеркнув важность создания благоприятных условий для взаимных поездок граждан двух стран. Кроме того, отмечено, что данные меры не способствуют развитию контактов между предпринимателями и препятствуют углублению торгово-экономического сотрудничества стран», — говорится в релизе ведомства.

Посол США пояснил, что введение дополнительных требований не направлено против какой-либо конкретной страны и осуществляется в рамках общей миграционной политики США с учетом соблюдения визового законодательства.

По итогам встречи стороны договорились продолжить тесное взаимодействие и совместную работу по поиску взаимоприемлемых решений для урегулирования вопросов в визовой сфере.