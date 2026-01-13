В Турции планируют запретить использование искусственного интеллекта детьми младше 15 лет.

Власти поясняют, что в последние месяцы общественный резонанс вызвали случаи, когда школьники с помощью ИИ превращали фотографии своих одноклассников в непристойные изображения.

Новое регулирование закрепит принцип, согласно которому действия, являющиеся преступлением в реальной жизни, будут считаться преступлением и при их совершении с использованием ИИ. Речь идёт о мошенничестве, оскорблениях, посягательствах на личные права и пропаганде терроризма.

Власти подчёркивают, что меры в первую очередь направлены на защиту детей от вреда, который может быть причинён ИИ-технологиями.