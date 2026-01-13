Темпы роста цен на недвижимость в Баку, опережающие практически все страны Центральной Азии, заинтересовали зарубежных финансистов. На фоне сложившегося экономического климата аналитики рекомендуют приобретать в столице Азербайджана квадратные метры под коммерческие объекты. Как прокомментировала Minval Politika финансовый аналитик из Казахстана Гайния Тлебаева, руководитель компании AlmaG-Baku Invest, многие еще не понимают, что через два-три года в Баку будет высокий спрос на коммерческую недвижимость.

В частности, Тлебаева намерена привлечь инвесторов из Казахстана, рассказывая им о преимуществе открытия бизнеса в Азербайджане.

По ее словам, столица Азербайджана обгоняет весь регион Центральной Азии по доходности недвижимости. В Казахстане и других странах Центральной Азии недвижимость перестала расти в цене, Ташкент замедлился, Алма-Аты стоит, аренда в Бишкеке нестабильна. Капитал просто не работает, но об этом в регионе не принято говорить. У многих рынков рост закончился, а это признать сложно.

Отмечается, что пока столицы стран Центральной Азии стабилизируются, рост цен в Баку, наоборот, ускоряется. Здесь параллельно работает и внешний спрос, и логистика, и имеется выход к морю, и международные транспортные коридоры. Иногда самый безопасный шаг — это выйти из привычного рынка, который понятен, в рынок, который реально растет.

Цены в некоторых столицах Центральной Азии выросли всего на 1%-2% за год, в то время как в Баку недвижимость премиум класса и коммерческие объекты демонстрируют 15%-35% роста еще на этапе строительства. Помимо этого, стальные показатели прироста аренды недвижимости в пределах 8%-12% годовых.

Финансовый аналитик подчеркивает, что все эти показатели были взяты из открытых источников. Она говорит, что многие инвесторы сейчас боятся входить в рынок Казахстана из-за падения ликвидности. Одно дело — выставить объект на продажу, другое – продать. В Баку ситуация противоположная. Например, в Белом городе объекты разбирают еще до сдачи в эксплуатацию.

Она отмечает, что недавно была у одного застройщика в Белом городе. Там сообщили, что коммерческой площади на первых этажах уже нет в продаже. Их скупают иностранцы- турки, арабы, россияне, европейцы. Когда у рынка несколько источников спроса, это означает, что ликвидность железная. Это устойчивая модель рынка.

«Если ваша цель — безопасность рынка, то сегодня Баку — это выбор прагматика», — заметила Тлебаева.

Подчеркивается, что в Баку инвестиции в коммерческие площади на первых этажах в растущих районах окупаются за 5-8 лет, а прирост цены может составлять до +30% на стадии строительства. Все это происходит за счет массовой миграции, открытия международных офисов и притока туризма.

Сейчас Тлебаева работает над разработкой инвестиционных пакетов в области коммерции. Анализ показывает высокую окупаемость бизнеса в Азербайджане. В ее команде будут работать зарубежные аналитики, бывший замминистра экономики и др.