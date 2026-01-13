Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило обращение к населению в связи с погодными условиями и понижением температуры воздуха.

В ведомстве призвали жителей горных и высокогорных районов проявлять особую осторожность. В период морозов рекомендуется по возможности воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов. В случае необходимости поездки гражданам советуются заранее сообщать родственникам и близким о планируемом маршруте и времени передвижения.

МЧС также обращает внимание водителей на необходимость подготовки автомобилей к зимнему сезону. Транспортные средства должны быть технически исправны, укомплектованы зимними шинами и иметь достаточный запас топлива. Кроме того, гражданам настоятельно рекомендуется избегать участков с повышенным риском схода снежных лавин, включая крутые горные склоны, и планировать возвращение до наступления темного времени суток.

Отдельно в министерстве напомнили об опасностях, связанных с активным использованием газовых и электрических обогревательных приборов в холодное время года. По данным МЧС, перегрузка электросетей, эксплуатация неисправных, нестандартных или самодельных отопительных устройств, а также оставление их без присмотра могут привести к пожарам и отравлению угарным газом.

В связи с этим граждан призывают строго соблюдать правила безопасности, не использовать повреждённые или несертифицированные приборы и избегать чрезмерной нагрузки на электрические сети.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или угрозы жизни и здоровью МЧС рекомендует незамедлительно обращаться на горячую линию «112».