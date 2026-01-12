На Кипре с интервалом в один день произошли два резонансных инцидента с гражданами России. Власти острова объявили в розыск бывшего гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, а на следующий день был обнаружен мёртвым сотрудник российского посольства.

По данным кипрской полиции, 56-летний Баумгертнер исчез 7 января. В последний раз сигнал его телефона фиксировался в прибрежном районе недалеко от деревни Писури. В поисках задействованы полиция, спасательные службы, добровольцы, вертолёт и беспилотники.

На следующий день в Никосии в своём кабинете был найден мёртвым высокопоставленный сотрудник посольства России. Как сообщил телеканал ANT1, дипломат, по предварительной версии, покончил с собой, оставив предсмертную записку. Документ кипрским властям предоставлен не был — посольство заявило, что он будет направлен в Москву. Полиции также не разрешили осмотреть место происшествия, тело передали во дворе дипмиссии.

Кипрские СМИ обращают внимание на совпадение по времени двух инцидентов, однако официальной связи между ними не установлено.