В Гёранбойском районе сотрудники полиции предотвратили проведение церемонии обручения несовершеннолетней девушки 2008 года рождения. Об этом заявил главный инспектор региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Эшгин Гасымов.

По его словам, которые приводит «Репорт», церемония, которая должна была пройти в селе Гарасулейманлы, была оперативно остановлена сотрудниками полиции.

Родители с обеих сторон были вызваны в отделение, где с ними провели профилактические беседы и разъяснили положения законодательства, касающиеся браков с несовершеннолетними.