В Стамбуле завершился международный конкурс-фестиваль İstanbul Autumn Festival, в котором приняли участие представители Азербайджана, Казахстана, Ирана, России, Турции, Грузии и других стран. Победу в престижном состязании одержал представитель Азербайджана — известный танцовщик Фарид Казаков, сообщает «Азертадж».

Артист выступил в номинации Modern Dance с новым номером Sentimientos a través del tiempo, который вновь принес ему первое место.

Отмечается, что воспитанники Kazakov İnternational Academy, основанной Фаридом Казаковым, также стали победителями в своих категориях, подтвердив высокий уровень азербайджанской школы танца.