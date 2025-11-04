В 24,5 тоннах картофеля, импортированного из Грузии в Азербайджан, был обнаружен стеблевой нематод — микроскопический паразитный червь, поражающий стебли растений.

Как сообщает Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АБПА), заражение было выявлено в партии продовольственного картофеля, импортированной компанией «Foreign Fruit» MMC и произведённой предприятием «Yunion Export 2024» в Грузии.

Партия весом 24,5 тонны была направлена в лабораторию для проведения фитосанитарной проверки и экспертизы, в ходе которой и был выявлен карантинный вредитель — картофельный стеблевой нематод.

Поскольку продукция не соответствовала требованиям Азербайджана и действующим техническим и правовым нормам, было принято решение об удалении партии с таможенной территории, её утилизации или уничтожении.