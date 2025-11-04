Посол США при НАТО Мэттью Уитакер впервые посетил Украину во главе делегации Североатлантического альянса.

В Киеве состоялись встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами. Обсуждалось усиление украинской ПВО, защита энергосистемы перед зимой, поставки ракет и авиации, а также продолжение санкций против России.

Зеленский поблагодарил союзников за военную помощь, отметив вклад Германии, США, Великобритании, Франции, Канады и Нидерландов.

Уитакер заявил, что НАТО ускоряет поставки систем Patriot и ракет PAC-3 и PAC-2, чтобы Украина могла эффективнее защищать критическую инфраструктуру зимой.