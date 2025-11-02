В личной библиотеке президента России Владимира Путина в Кремле хранится фрагмент подбитого танка Leopard, доставленный из зоны «специальной военной операции».

На металлическом осколке выгравирована надпись:

«Верховному Главнокомандующему ВС РФ. Кусок фашистского танка Leopard, подбитого нами в зоне СВО. Личный состав 58-й армии. Запорожская область, 2023 год».

Библиотека президента насчитывает более 10 тысяч книг, а также содержит шевроны, знамена и другие подарки, переданные бойцами российской армии. Среди них — знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которое Путин показывал во время «Прямой линии» в прошлом году.