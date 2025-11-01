Турция готова принять лидеров России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил министр иностранных дел Хакан Фидан.

По его словам, первый фундамент для достижения устойчивого прекращения огня между Россией и Украиной был заложен именно в Стамбуле.

Хакан Фидан отметил, что в результате этих переговоров удалось решить важные вопросы, такие как обмен пленными и работа зернового коридора. Он подчеркнул, что Турция решительно настроена продолжать этот диалог, заявила о готовности принять лидеров России и Украины в Стамбуле.