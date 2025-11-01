Азербайджан и Украина подписали обновленное Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки между министерствами здравоохранения двух стран, сообщает Министерство здравоохранения.

Документ подписали министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Теймур Мусаев подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений между странами. По его словам, президент Ильхам Алиев придает большое внимание развитию национального здравоохранения. Министр отметил, что модернизация, цифровизация, развитие человеческого капитала и укрепление экономики здравоохранения является одним из приоритетных вопросов для Азербайджана.

Отметив важность визита в нашу страну украинской делегации, Теймур Мусаев отметил: «Этот визит придаст мощный импульс укреплению стратегического партнерства в сфере здравоохранения между Азербайджаном и Украиной, развитию практического сотрудничества в области фармацевтики, онкологии, педиатрии, кардиологии и медицинского образования. В тоже время, он создаст новые возможности для расширения сотрудничества между министерствами здравоохранения двух стран».

В свою очередь, Ляшко выразил благодарность Азербайджану за оказанную Украине гуманитарную помощь. Подчеркнув высокий уровень двухсторонних связей, он отметил, что между двумя странами существуют исторические, традиционно дружеские отношения: «Организация при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства здравоохранения Азербайджана в Санаторно-курортном реабилитационном центре Минздрава курса реабилитации оставшимся без попечения родителей украинским детям в возрасте от 7 до 17 лет является ярким тому подтверждением».

Подчеркнув важность подписания соглашения о сотрудничестве, Мусаев и Ляшко отметили, что основной целью документа является укрепление систем здравоохранения двух стран и расширение институциональной базы, содействие развитию здравоохранения, а также реализация программ сотрудничества. Кроме того, документ создаст правовую основу для дальнейшего углубления стратегического партнерства в области народной медицины, фармацевтической промышленности, а также развития медицинского образования.