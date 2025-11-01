Президент США Дональд Трамп отказался сделать для Будапешта исключение из недавно введенных Вашингтоном санкций против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», несмотря на личную просьбу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолета Air Force One в пятницу, 31 октября, Трамп подтвердил, что Орбан напрямую обратился к нему по этому поводу, сообщает DW.

«Он запросил нас об исключении, мы его не дали, но он нас попросил», — заявил глава Белого дома.

Виктор Орбан ранее выразил надежду, что во время встречи с Трампом, которая состоится 7 ноября, он сможет убедить того, что Венгрия находится в особой ситуации. В качестве аргумента политик назвал высокую зависимость своей страны от поставок энергии по трубопроводам.

«Венгрия — это страна без выхода к морю, — сказал Орбан. — Мы зависим от транспортных путей, которые обеспечивают Венгрию энергией. Это в основном трубопроводы». Он отметил, что необходимо донести до США понимание этой особой ситуации, если страна хочет добиться исключения из санкций против России.