31 октября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, в военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

На прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья — Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты, передает Азертадж.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их адвокаты, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Сначала защищающий обвиняемого Л. Мнацаканяна Огтай Мадатов обратился к суду с заявлением о желании встретиться со своим подзащитным во время перерыва.

Судья ответил, что во время перерыва для этого будут созданы условия.

Затем обвиняемый Д. Манукян заявил, что не согласен с некоторыми особенностями инкриминируемых ему преступлений. Он просил исключить из состава эпизодов уголовного дела, касающихся его, обвинение в создании преступного сообщества, а также выделить уголовное дело в отношении него в отдельное производство.

Защищающий Д. Манукяна сказал, что поддерживает ходатайство обвиняемого.

Комментируя ходатайство, государственный обвинитель Фуад Мусаев заявил, что в настоящее время стадия оценки доказательств не наступила. Ситуация, о которой упомянула защита, относится к стадии оценки доказательств.

Обвиняющая сторона заявила, что выскажет свое мнение по данному вопросу в ходе выступлений после завершения судебного следствия. При этом прокурор, поддерживающий государственное обвинение, также напомнил, что суд даст правовую оценку представленным доказательствам в совещательной комнате.

Суд вынес решение, заслушав представителей потерпевших. Согласно решению, ходатайство не было удовлетворено в связи с его необоснованностью.

Затем защищающая М. Бабаяна Лейла Намаззаде подала ходатайство об исключении некоторых эпизодов из обвинения, предъявленного ее обвиняемому.

Обвиняемый М. Бабаян выразил согласие с ходатайством своего адвоката.

Государственный обвинитель Тарана Мамедова напомнила, что обстоятельства, изложенные в ходатайстве, не являются предметом рассмотрения в ходе текущего этапа судебного разбирательства и, что суд рассматривает их в совещательной комнате.

Суд заявил, что обстоятельства, изложенные в ходатайстве, будут рассмотрены и оценены в совещательной комнате, оставив ходатайство без рассмотрения.

Обвиняемый Б. Саакян ответил на вопросы своего защитника, касающиеся исследования доказательств, представленных на предыдущем заседании.

После этого защищающий Л. Мнацаканяна заявил, что передал ему несколько документов из своего личного архива для приобщения к уголовному делу лица, чьи права он защищает, и представил их суду.

Адвокат обвиняемого Левона Балаяна Саги Мамедов также отметил, что хотел бы встретиться с лицом, чьи права он защищает, конфиденциально.

Судья З. Агаев сообщил, что во время перерыва им будут предоставлены условия для встречи.

В конце судебного заседания председательствующий судья заслушал мнения сторон относительно завершения судебного следствия.

Стороны не возражали против завершения судебного следствия.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев заявил, что обвинение удовлетворено представленными в ходе судебного заседания доказательствами.

Председательствующий судья объявил о завершении судебного следствия и еще раз напомнил участникам процесса, что стороны в своих выступлениях могут ссылаться только на изученные в ходе судебного следствия доказательства.

После этого прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, обратились в суд с просьбой о предоставлении им времени до 3 ноября для выступлений.

Было решено начать выступления сторон на следующем заседании.

Судебный процесс продолжится 3 ноября.