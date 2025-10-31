Агентство социальных служб Министерства труда и социальной защиты населения организовало для 30 украинских детей, проходящих в нашей стране социально-психологическую реабилитацию, поездку в Шеки, где они ознакомились с историческими местами и достопримечательностями этого древнего края.

На этот раз украинских детей и сопровождавшую их группу учителей во дворе Ханского дворца встречал Хикмет Мусаев (Хикмет Баба), прославившийся во время 44-дневной Отечественной войны своими добрыми делами, передает Азертадж.

Украинские гости, держащие в руках флаги двух государств, вошли во двор Национального историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш». Хотя на территории заповедника, особенно во дворе Ханского дворца, было много гостей, приезд украинских детей привлек всеобщее внимание. Дети, сопровождавшие их руководители групп и члены команды не смогли скрыть своего восхищения, вызванного величием этого исторического памятника. Подростки и дети отметили, что впервые приехали в Азербайджан, в местах их пребывания их приветливо встречали, проявляли заботу и внимание.

Когда пришедший на встречу Хикмет баба вручил руководителю группы шерстяной ковер, изображающий флаги двух государств, а также преподнес специальные подарки каждому участнику, то это вызвало аплодисменты.

Руководитель группы Лариса Ваниева рассказала, что приехала из украинского города Сумы. «Мы выбрались из пламени войны. Мы не сможем забыть то, что в эти тяжелые дни наши дети смогли отдохнуть в прекрасном Азербайджане, что они вовлечены в терапевтические программы. Мы, украинцы, не забудем эту заботу Азербайджанского государства. Сегодняшняя встреча с Хикмет баба в городе Шеки и его подарок детям вселили в каждого из нас гордость. Получить этот флаг, который я держу в руках, от Хикмет Бабы — огромная ценность для нас. Такие люди делают наш мир краше. Потому что они поддерживают нас морально и даже преподносят подарки за счет своих трудовых пенсий. Еще раз благодарим всех за проявленное внимание», — сказала она.

По словам представителя Агентства социальных услуг Нубар Гезаловой, в этой программе предусмотрены определенные экскурсии, туры. Наряду с этим, здесь дети получают социально-психологическую поддержку. Отмечалось, что 10-дневная программа социально-психологической реабилитации направлена на стабилизацию эмоционального состояния этих детей, обеспечение их интеграции в общество.