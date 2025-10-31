Суд в Нью-Йорке приговорил Рафата Амирова и Полада Омарова к 25 годам тюремного заключения за попытку убийства иранской журналистки Масих Алинежад. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Мужчины признаны виновными в убийстве по найму и покушении на убийство с целью рэкета. Федеральная прокуратура установила, что они сотрудничали с Корпусом стражей исламской революции и планировали заставить журналистку замолчать за полмиллиона долларов.

По данным следствия, наемники неоднократно следили за Масих Алинежад и готовились напасть на ее дом в Бруклине в 2022 году.