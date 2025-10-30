В московском аэропорту Шереметьево задержан россиянин, пытавшийся провезти чемодан с разнообразной иностранной валютой.

При досмотре багажа таможенники обнаружили турецкие лиры, азербайджанские манаты, бразильские реалы, датские кроны, индийские рупии, румынские леи, сербские динары и другие деньги, суммарный эквивалент которых превысил 100 тысяч долларов, сообщает «Лента.ру».

Пассажир прибыл из Стамбула и планировал транзитом вылететь в Казань. При попытке бегства его задержали таможенники. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за контрабанду. Задержанному грозит до 4 лет лишения свободы, учитывая, что он ранее привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушения таможенных правил.