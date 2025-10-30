После вступления в силу закона, разрешающего украинцам 18–22 лет покидать страну, в Польшу выехали почти 100 тысяч человек, сообщает The Telegraph со ссылкой на данные пограничной службы.

Теперь ежедневно границу пересекают около 1600 молодых мужчин. До изменения законодательства таких было менее 50 тысяч.

Киев объясняет послабление желанием дать молодёжи возможность учиться и работать за рубежом, чтобы затем использовать полученный опыт для развития страны.

Одновременно вырос поток украинцев и в Германию — число заявлений о временной защите увеличилось с 100 до 1000 в неделю.

Премьер Баварии Маркус Зёдер призвал ограничить въезд молодых украинцев, заявив: «Никому не поможет, если всё больше молодых людей уезжают в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину».