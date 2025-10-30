Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в презентации документального фильма «Гиркан».

Мероприятие состоялось 29 октября в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева в городе Габала, сообщает «Азертадж».

Фильм является очередной частью проекта «12 чудес Азербайджана», реализуемого Общественным объединением IDEA, и посвящён Гирканскому национальному парку — одной из природных жемчужин страны.

Документальный фильм «Гиркан» повествует об уникальной экосистеме этого природного уголка нашей страны, имеющего редкую флору и фауну, и деятельности, осуществляемой по его охране. Режиссер фильма — Игорь Бышнев.