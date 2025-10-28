Украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук предупредил о возможной перегрузке энергосистемы Украины зимой, которая может привести к длительным отключениям света для бытовых потребителей — до 20 часов в сутки. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По словам Корольчука, прошлой зимой жителей страны спасла тёплая погода. Однако длительные отключения электричества в пиковые периоды холодов и при большой нагрузке на систему — это не фантазия, а реальная угроза.

«Если зима будет обычной, то эти 20 часов могут стать абсолютной реальностью. Это не каждый день, но возможно во время пиковых нагрузок и разбалансировки системы», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что даже в оптимистическом сценарии потребители могут оставаться без света до 12 часов в сутки.