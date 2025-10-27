В Москве прошла церемония памяти великого певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева. Мероприятие состоялось в сквере неподалеку от посольства Азербайджана в России.

В церемонии приняли участие поклонники маэстро, его близкие и друзья, сотрудники дипмиссии, а также представители московской интеллигенции и деловых кругов. К памятнику Магомаева были возложены цветы, говорится в сообщении азербайджанской дипмиссии в России.

Вдова певца, народная артистка СССР Тамара Синявская, поблагодарила всех собравшихся за трепетное отношение к памяти маэстро.

В сообщении посольства отмечается, что имя Муслима Магомаева навсегда вошло в мировую культуру. Его песни продолжают объединять народы России и Азербайджана, служа источником вдохновения для новых творческих поколений.