27 октября 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя министра иностранных дел Турции Айше Беррис Экинджи, находящуюся с визитом в стране. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались вопросы союзнических отношений между двумя странами, региональной и международной безопасности. Было подчеркнуто, что Шушинская декларация отражает братские и дружеские связи между Азербайджаном и Турцией, а также важность дальнейшего укрепления сотрудничества во всех сферах: политической, экономической, торговой, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной и других.

Отмечена высокая оценка совместных усилий двух стран в международных организациях, включая Организацию тюркских государств, а также убеждение, что саммит в Габале станет дополнительным фактором укрепления организации.

Байрамов подробно проинформировал Экинджи о процессе нормализации отношений с Арменией и вопросах, связанных с Вашингтонским саммитом. Состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, в секторе Газа, Сирии, африканских странах, а также по другим двусторонним и региональным вопросам.

В тот же день прошел очередной раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Турции. Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра Самир Шарифов, турецкую — Айше Беррис Экинджи.