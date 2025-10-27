Азиатский банк развития (АБР) утвердил техническую помощь в размере 700 тыс. долларов США для реализации проекта «Декарбонизация Бакинского метрополитена: создание умного и устойчивого городского транспорта будущего».

Как сообщает Report со ссылкой на банк, финансирование предоставлено через Фонд чистой энергии в рамках Механизма партнерства по финансированию чистой энергии (CEFPF).

Целью проекта является модернизация Бакинского метрополитена за счет повышения энергоэффективности и внедрения чистых энергетических технологий.

«В рамках оказанной техпомощи планируется провести оценку возможностей обновления инфраструктуры для снижения энергопотребления и эксплуатационных расходов, а также интеграции возобновляемых источников энергии, включая солнечные панели и системы накопления энергии (BESS)», — отмечает АБР.

Кроме того, будет изучен потенциал внедрения интеллектуальных систем управления энергопотреблением, что позволит оптимизировать производительность, внедрить прогнозное техническое обслуживание и анализ больших данных.

АБР отмечает, что данная инициатива станет частью широкого сотрудничества с Бакинским метрополитеном в сфере устойчивого городского транспорта.