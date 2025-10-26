В Азербайджане гибридные авто подорожали на 2 тысячи манатов.

После сообщения о том, что в Азербайджане не будут продлены налоговые льготы для гибридных и плагин-гибридных автомобилей, их стоимость уже начала расти.

Как сообщает AzTV, продавцы отмечают, что автомобили, которые 10 дней назад стоили 23 тысячи манатов, сейчас продаются по 25 тысяч.

С 2026 года только автомобили с электрическим двигателем будут освобождены от уплаты НДС сроком на один год. По оценкам экспертов, цены на гибридные автомобили вырастут на 10–15%.