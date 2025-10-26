В октябрьском номере журнала МИД России «Международная жизнь» опубликована статья, в которой предлагается применить советский опыт послевоенной «денацификации» Германии к современной Украине, пишет «Агентство».

Автор — сотрудница Военного университета Минобороны Ирина Грачева, ранее преподававшая физкультуру. Она ссылается на слова президента России Владимира Путина о целях «спецоперации» и утверждает, что советская модель может быть использована на «освобожденных территориях».

Грачева подробно описывает действия советской администрации в Восточной Германии — ликвидацию нацистских структур, массовые аресты и пропагандистскую работу. В заключении она призывает российские власти «активнее использовать накопленный опыт» денацификации.