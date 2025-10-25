Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Запад инициировал масштабный аудит средств, выведенных из Украины, включая активы в криптовалюте. Проверка проводится в рамках расследования коррупционных махинаций украинских властей.

В своём Telegram-канале Арестович подчеркнул, что это первый серьёзный шаг западных партнёров в борьбе с коррупцией в Украине.

«Это первый серьезный шаг борьбы с коррупцией в Украине со стороны западных партнеров. Начат масштабный аудит людьми, которые имеют большой опыт и возможности в выявлении коррупционных средств», — написал он.

Арестович уточнил, что речь идёт о финансовом расследовании, направленном на отслеживание незаконно выведенных активов. По его словам, это первый публичный случай, когда Запад инициировал подобный аудит в отношении украинской власти.