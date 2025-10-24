В одном из банкетных залов Нефтчалинского района полиция предотвратила проведение свадьбы между 29-летним мужчиной и несовершеннолетней девушкой.

Как сообщает МВД, информация о запланированной церемонии, которая должна была состояться 24 октября, поступила в полицию заранее.

Сотрудники правоохранительных органов вызвали родителей обеих сторон в отделение, где с ними были проведены профилактические и разъяснительные беседы.

Кроме того, в отношении владельца банкетного зала, где планировалось мероприятие, применена административная мера наказания.