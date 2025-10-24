Специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов обсудил возможности будущего сотрудничества с временным поверенным в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон.

Об этом говорится в публикации представительства в социальной сети X.

«Сегодня состоялась встреча с временным поверенным в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон и несколькими сотрудниками посольства. На встрече обсуждались посещение освобожденных от оккупации территорий и возможности будущего сотрудничества», — отмечается в публикации.