Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Утром и вечером местами возможен небольшой моросящий дождь, а также слабый туман. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-16°, днем ​​– 19-23° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 мм рт. ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85%, днем ​​– 60-65%.

В регионах Азербайджана погода ожидается также преимущественно без осадков, однако днем ​​в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В некоторых местах возможен туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем — ​​20-25° тепла, в горах ночью 3-7°, днем — ​​11-16° тепла.