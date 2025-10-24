Россия не рассматривает перемирие по нынешней линии фронта, пишет «Ведомости». Такой вариант, по мнению источников издания, лишь законсервирует конфликт и усилит его первопричины.

В Москве считают, что Украина в этом случае продолжит получать масштабную военную помощь от Запада, укрепляя связи с НАТО. Кроме того, «репрессии против русского языка и канонической православной церкви», по оценке издания, только усилятся.

Перспектива дипломатического прорыва, отмечают «Ведомости», возможна лишь при успехах российских войск на фронте.